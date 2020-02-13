مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العرض التركي لوليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مصدر مقرب من وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي حقيقة العرض التركي الذي تلقاه اللاعب مؤخرا.

وكانت تقارير صحفية قد تناولت فاكساً يحمل عرضا من نادي باشاكشهير التركي لوليد سليمان لمدة موسم واحد مقابل مليون دولار، قابلة للزيادة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "لا يوجد أي مفاوضات مباشرة من أي نادي مع وليد سليمان حاليا، اللاعب في الوقت الحالي لا يُركز سوى في ضغط المباريات في الفترة المقبلة مع الأهلي".

Advertisements

وأكمل "وليد سليمان قام بتفويض أحد الوكلاء الذي أكد له وجود عرض تركي وأخر سعودي، لكن اللاعب لم يجلس مع الوكيل لمعرفة تفاصيل العرض أو الأندية التي تريده، وليس لديه علم عن العرض المتداول إعلامياً".

واختتم "بعد انتهاء فترة ضغط البطولات والمباريات مع الأهلي، سيتناقش وليد سليمان مع وكيله بشأن تلك العروض قبل حسم مصيره".

ويستعد وليد سليمان للمشاركة مع الأهلي في مباريات المصري في الدوري ثم الزمالك بالسوبر المصري، وبعد ذلك الزمالك في الدوري، ثم مباراتي صنداونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن تعاقد وليد سليمان مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في أي وقت.