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ترايانوس ديلاس يصل القاهرة خلال ساعات لتدريب وادي دجلة

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كشفت مصادر مقربة من المدرب اليونانى ترايانوس ديلاس لبوابة الوفد، أن ديلاس سوف يسافر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل  التفاوض بشأن تدريب نادي وادي دجلة.

وأضافت المصادر، أن نادي وادي

دجلة تواصل مع  ديلاس خلال الساعات الماضية بشأن تدريب الفريق خلفًا لتاكيس جونياس الذي أقيل من تدريب الفريق.

ويعد ترايانوس ديلاس أحد أساطير المنتخب اليوناني

الذي توج ببطولة "يورو ٢٠٠٤"، حيث سجل هدف الصعود للنهائي في كأس أمم أوروبا، بمباراة نصف النهائي .

توجه ديلاس لعالم التدريب في عام ٢٠١٣،  حيث درب نادي ايك آثينا لمدة موسمين ثم نادي أتروميتوس وأخيرًا بانيتوليكوس قبل أن يتركه شهر يونيو الماضي.

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