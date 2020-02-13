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موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدورى السعودي والقنوات الناقلة

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يستضيف استاد الامير فيصل بن فهد، اليوم الخميس، مواجهة فريق الاتفاق أمام نظيره فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس للمحترفين.
يدخل فريق الاتفاق الجولة الثامنة عشرة هو يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٠ نقطة، في حين ياتي نادي الحزم فى المركز الثالث عشر برصيد ١٩ نقطة.
موعد مباراة الاتفاق والحزم :
تقام مباراة الاتفاق أمام فريق الحزم في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر.
الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية .
الساعة الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والحزم :
تذاع مباراة الأتفاق والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق جعفر الصليح.
التقي الاتفاق والحزم في ١٩

مباراة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الاتفاق من الفوز في ١٠ مباريات، فيما نجح فريق الحزم في الانتصار بثلاثة مواجهات ، بينما حسمت نتيجة التعادل في ٦ مباريات .
الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، انتهت بفوز الاتفاق علي فريق الحزم بسداسية دون رد، أحرز أهداف الاتفاق كلا من فيليب كيش، مسعود حمد بخيت، سوليمان دوكارا، حامد عبدالله الغامدي، روجيريرو كوتينيو .
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