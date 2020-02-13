نابولي يفوز على إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

حقق فريق نابولى فوز مهما على نظيره فريق انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا. التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا. أحرز هدف التقدم الوحيد لفريق نابولى فابيان رويز في الدقيقة ٥٧ من زمن اللقاء.

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