نابولي يقطع نصف الطريق نحو نهائي كأس إيطاليا

قطع نابولي نصف الطريق نحو المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على إنتر ميلان 1-صفر في عقر داره الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا في ذهاب الدور نصف النهائي.



ويعود الفضل بفوز نابولي للإسباني فابيان رويز صاحب الهدف الوحيد (57)، علما بأنها المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوبي بالفوز على إنتر على ملعبه في مسابقة الكأس بحسب "أوبتا" للإحصاءات.



كما أنها الخسارة الأولى لإنتر على أرضه في جميع المسابقات منذ سقوطه أمام برشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019.



ولم يصل نابولي لنهائي مسابقة الكأس منذ موسم 2013-2014، عندما تُوّج بلقبه الخامس وكان على حساب فيورنتينا 3-1.



ويلتقي الفريقان إيابا في سان باولو في الخامس من آذار/مارس المقبل.



وتقام الخميس مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي الآخر حيث يحل يوفنتوس ضيفا على ميلان في سان سيرو.





المصدر: فرانس برس

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