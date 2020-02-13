رياضة | تردد قنوات الكاس القطرية الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

تصدرت قنوات الكاس القطرية خلال الساعات الماضية محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر والوطن العربي، وذلك بعدما أعلنت عن إذاعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي المقرر اقامتها الجمعة القادم 14 فبراير 2020، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام على ستاد "ثاني بن جاسم" الخاص بنادي الغرافة القطري.

وأعلنت قنوات الكاس القطرية اذاعة مباراة الزمالك والترجي عبر قناتها المفتوحة، وذلك يوم الجمعة القادم، وذلك حرصا على متابعة عشاق الساحرة المستديرة من الجماهير العربية المباراة النارية في نهائي البطولة الإفريقية، والتعرف على بطل النسخة 28 من كأس السوبر الإفريقي.

تردد قنوات الكاس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي:

وحرصًا من موقع "الخليج 365 الرياضي" على مساعدة متابعيه من جماهير الكرة العربية وجمهور الزمالك لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجي في نهائي السوبر الإفريقي، نقدم لكم تردد قنوات الكاس القطرية الناقلة للديربي العربي:

- تردد (12245 رأسي V) / القمر الصناعي (نايلسات) / الاستقطاب (27500 E).

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- تردد (11919 أفقي H) / القمر الصناعي (نايلسات) / الاستقطاب (27500W)

- تردد (12245 أفقي H) / القمر الصناعي (عرب سات بدر 6) / الاستقطاب (27500E)

- تردد (3660 رأسي V) / القمر الصناعي (آسيا سات 5) / الاستقطاب (27500E)

- تردد (12084 رأسي V) / القمر الصناعي (جالكسي 19) / الاستقطاب (22000 W)

وتذاع مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة ايضا، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويمكن مشاهدة بث مباشر بجودة فائقة للمواجهة المرتقبة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.

سجل المتوجين بكأس السوبر الإفريقي عبر التاريخ:

نجح 15 فريقا يمثلون 9 دول التتويج بكأس السوبر الافريقي عبر التاريخ، ويتصدر الأهلي الأندية الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 6 ألقاب، يليه الزمالك ومازيمبي وحصد كل منهما اللقب 3 مرات، بينما حصلت أندية النجم الساحلي والرجاء وانيمبا على اللقب (مرتين)، وفاز باللقب مرة وحيدة 9 أندية، الترجي والمغرب الفاسي ووفاق سطيف وماميلودي صن داونز، وهارتس اوف أوك و أورلاندو بيراتس، واسيك ميموزا وأفريكا سبورتس والوداد المغربي.

