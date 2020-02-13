رياضة | أحمد حسن: جون أنطوي صفقة أضافت لبيراميدز والتعاقد مع حمودي خطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: جون أنطوي صفقة أضافت لبيراميدز والتعاقد مع حمودي خطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن صفقات بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وعن التعاقد مع أحمد حمودى لاعب الأهلي السابق.

وقال عميد لاعبي العالم أحمد حسن، تعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودي، خطأ إداري كبير ويتحمله جميع المسئولين في النادي.

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وأضاف أحمد حسن في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحيل أحمد علي عن صفوف الفريق خطأ كبير، وبيراميدز يفتقد للخبرات هذا الموسم"

كما أكد أحمد حسن أن المهاجم الغانى جون أنطوى هو الصفقة الوحيدة التي أضافت لفريق بيراميدز من الصفقات التى تم ضمها للفريق.