رياضة | منتظراً قرار الأهلي.. وليد سليمان ينهي اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتظراً قرار الأهلي.. وليد سليمان ينهي اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من وليد سليمان نجم وسط الأهلي عن إتفاق الأخير مع أحد الأندية الخليجية بشأن تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات حاوي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل وليد سليمان عن الأهلي

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن أن الاعب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي سيقدم العرض لإدارة الأحمر، من أجل حسم موقفه سواء بالرحيل أو تجديد عقده مع الفريق.

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عقد وليد سليمان مع الأهلي

وينتهى عقد وليد سليمان مع نادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى هذه اللحظة من الموسم الجاري حيث اقترب الاعب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.

مشاركة وليد سليمان مع الأهلي

وتعتبر مشاركات وليد سليمان مع الأهلي قليلة هذا الموسم إلا أنها تكون حاسمة في معظم فترات الشوط الثاني الذي يشهد مشاركته كبديل في أغلب مباريات الفريق هذا الموسم.