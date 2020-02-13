رياضة | أحمد حسن يعلن عن مفاجآة تخص لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يعلن عن مفاجآة تخص لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحمد حسن قائد منتحب مصر السابق بالإعلان عن مفاجآة كبري تخص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.

وأكد أحمد حسن أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ستؤجل.

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وقال عميد لاعبي العالم في برنامج نمبر وان على قناة النهار، أن اللقاء سيتم تأجيله وأن القرار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال أيام.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد فى بيان رسمي منذ أيام أن مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ستقام فى موعدها ولا نية لتأجيلها.