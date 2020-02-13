رياضة | ليفربول يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لخطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يسعى للتحرك من أجل ضم هدف ريال مدريد الإسباني مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وذكر موقع FcInterNews الإيطالي أنه كان هناك بعض المسئولين التابعين لليفربول يحضرون مباراة ديربي ميلان يوم الأحد الماضي من أجل مشاهدة بروزوفيتش على أرض الملعب.

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وأكد الموقع الإيطالي أن اهتمام ليفربول قد يتطور خلال الفترة المقبلة خاصة أن لديه النية لحسم الصفقة لصالحه بمبلغ 60 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه كانت هناك تقارير قد ربطت النجم الكراوتي بالانتقال إلى ريال مدريد بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ليكون بديل كاسيميرو في وسط الملعب.

وذكر الموقع الإيطالي أن بروزوفيتش يعتبر من أفضل نجوم خط الوسط في إيطاليا في الموسم الحالي وهو أحد الأعمدة الأساسية لكونتي الذي نجح حتى الآن في استعادة هيبة إنتر ميلان المحلية وتصدر الدوري في ظل منافسة شرسة مع منافسه يوفنتوس.