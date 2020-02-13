رياضة | نجوم ريال مدريد وبرشلونة مهددون بالغياب عن كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم ريال مدريد وبرشلونة مهددون بالغياب عن كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع غياب عدد من نجوم برشلونة وريال مدريد عن مباراة كلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها ي الأول من مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وسيخوض ريال مدريد مباراتين قبل الكلاسيكو أمام كلا من سيلتا فيجو وليفانتي على الترتيب فيما يواجه برشلونة كلا من خيتافي وإيبار.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كليمونت لينجليت سيغيب عن برشلونة في مواجهة خيتافي المقبلة بعد طُرده في مباراة ريال بيتيس الأخيرة لكن ذلك لن يمنعه من الإيقاف إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة في لقاء إيبار في الجولة بعد المقبلة من منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأمر نفسه ينطبق على الفرنسي فيرلاند ميندي، حيث أنه في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة في مواجهتيّ ريال مدريد المقبلتين أمام سيلتا فيجو وليفانتي فإنه سيغيب عن كلاسيكو الأرض.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إنه هناك 6 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة يملكون 3 بطاقات صفراء وحال حصولهم على اثنتين أخريين في المواجهات المقبلة سيغيبون عن الكلاسيكو وهم جوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وكاسيميرو ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانى أعلن أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة سوف تلعب فى الأول من شهر مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.