رياضة | شوقي غريب يؤكد مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يؤكد مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عاماً رغبته في استدعاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أجل المشاركة في أولمبياد 2020 في طوكيو في الصيف المقبل، حيث تنص القوانين على إمكانية المنتخب المصري الأوليمبي المشارك في الأولمبياد ضم ما يصل إلى ثلاثة لاعبين تزيد أعمارهم عن ال 23 عامًا للمشاركة في الحدث العالمي.

وقال غريب في تصريحات لفضائية أون سبورت : "محمد صلاح من بين اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سنستدعيهم، صلاح هو اللاعب الوحيد الذي تم الإستقرار على إستدعاءه حتى الآن كونه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

واختتم غريب تصريحاته قائلاً:"لم أتحدث مع صلاح حتى الآن بشأن انضمامه إلى قائمة المنتخب الأوليمبي تحت 23 عامًا في الأولمبياد ولكن بكل أمانة ستحتاج مشاركته في الألعاب الأولمبية إلى القليل من الجهد منه".