رياضة | مفاجأة سارة للسيتي قبل مواجهة الريال بدوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة للسيتي قبل مواجهة الريال بدوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي مانشستر سيتي من استعادة جهود واحد من أهم لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، في 26 فبراير القادم في مواجهة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أن رحيم سترلينج أصبح قريبا من دخول قائمة فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق ريال مدريد المقبلة في ذهاب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية.

وكان "سترلينج" قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الانجليزي، وابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة، لكنه يتعافي بشكل جيد من اصابته، وقد يكون جاهز للمشاركة مع السيتي في مباراته القادمة ضد فريق ريال مدريد والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.

ونجح رحيم سترلينج في احراز 20 هدفا بالموسم الحالي مع مانشستر سيتي كما صنع 6 أهداف.