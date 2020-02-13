رياضة | عاشور يجدد رفضه الاعتزال ويلمح بالرحيل عن الأهلي



رفض حسام عاشور نجم وسط الأهلي فكرة اعتزال كرة القدم هذا الموسم، بعد خروجه من حسابات السويسري رنيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

رحيل حسام عاشور عن الأهلي

وتحدثت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن أن حسام عاشور نجم وسط الأهلي قد تحدث مع بعض المقربين منه، وأكد أنه يمتلك عددًا من العروض الخارجية، وأنه يرفض فكرة الاعتزال في هذا الموسم في ظل رغبته على العطاء داخل المستطيل الأخضر.

حسام عاشور خارج حسابات فايلر

وشهدت مباريات الأهلي خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز ، خروج الاعب حسام عاشور من حسابات المدرب رنيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر حيث يشارك النجم المالي أليو ديانج إلى جانب عمرو السولية في منطقة وسط الميدان .