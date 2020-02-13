رياضة | ميسي يجدد مطالبه في عودة نيمار لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يجدد مطالبه في عودة نيمار لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة السابق عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي يعلن رغبته في عودة نيمار لصفوف برشلونة

وقال جوردي ميستري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "ميسي أخبرني أنه يُريد عودة نيمار، إنها المرة الأولى التي يُخبرني بها اللاعب بشيء من هذا القبيل، لكن أخبر الرئيس بارتوميو أيضًا برغبته، لكنه لم يضغط".

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وأضاف نائب برشلونة السابق: اعتقد أن هذه المرة الوحيدة التي طلب فيها مني ميسي التعاقد مع لاعب بعينه أو جلب صفقة جديدة لبرشلونة، ميسي لم يفعل هذا الأمر إلا مرة واحدة وهي عندما طلب عودة نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي واعتقد أنه لا يزال يرغب في عودة نيمار للكامب نو".

وتابع ميستري: "اللاعبون طلبوه ولكن لم يضغطوا على هذا الأمر، وكرويًا يمكنه العودة إلى برشلونة ولكن بشروط، الأول سماح سان جيرمان له بالرحيل، وبعد ذلك سحب قضيته ضد برشلونة، ويعلن ندمه للرحيل عن البارسا ويلغي حفلات أعياد الميلاد في البرازيل".

فشل صفقة نيمار في الصيف الماضي

يذكر أن البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كان يريد العودة في الصيف الماضي لبرشلونة، لكن إدارة بطل فرنسا رفضت الصفقة