رياضة | بند تعجيزي فى عقد أحمد الشناوي يمنعه من الانتقال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بند تعجيزي فى عقد أحمد الشناوي يمنعه من الانتقال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي النادي الأهلى في مفاوضات مع حارس مرمي بيراميدز أحمد الشناوي ولاعب الزمالك السابق للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن مفاجأة كبري بشأن عقد أحمد الشناوي، مع بيراميدز ، بعد دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الحارس لضمه نهاية الموسم.

وقال ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن هناك بند تعجيزي وضعه نادي الزمالك خلال انتقال الحارس إلى بيراميدز، يُصعب من مهمة انتقال الشناوي إلى الأهلي.

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وأضاف : "عقد بيع أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز يشمل شرط جزائي قيمته 10 مليون يورو حال بيعه للأهلي".

وأختتم حديثه : "حال إنضمام الشناوي للنادي الأهلي سيدفع نادي بيراميدز قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك".

وكان شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.