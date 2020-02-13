رياضة | تفاصيل عرض بيراميدز لضم شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض بيراميدز لضم شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض هانى سعيد المدير الرياضي بنادى بيراميدز على حارس مرمي النادي الأهلي شريف إكرامي الإنضمام للفريق عقب نهاية الموسم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عرض على حارس مرمي الأهلي، الإنتقال إلى نادي بيراميدز بعد نهاية الموسم.

وأكد ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن هاني سعيد عرض على إكرامي توقيع عقود مع بيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يحصل على راتب سنوي قيمته 10 ملايين جنيه.

وكان إكرامي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن رجيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي وبعد إنتهاء عقده مع الفريق.