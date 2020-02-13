رياضة | الأهلي يقرر تجديد التعاقد مع أيمن أشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر تجديد التعاقد مع أيمن أشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النادي الأهلي تعديل وتجديد تعاقده مع مدافع الفريق أيمن أشرف بعدما وافق السويسري رينيه فايلر على ذلك خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، أوصت بتجديد وتعديل عقود أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين أن النادي قام بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي.

ويُعد أيمن أشرف أحد العناصر الأساسية فى تشكيل النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر حيث يعتمد عليه المدرب فى مركز المدافع ومركز الظهير الأيسر.