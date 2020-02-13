رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 12 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي ليفربول لخطف بروزوفيتش نجم إنتر ميلان وهدف الملكي في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجوم ريال مدريد وبرشلونة مهددون بالغياب عن كلاسيكو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع غياب عدد من نجوم برشلونة وريال مدريد عن مباراة كلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها ي الأول من مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وسيخوض ريال مدريد مباراتين قبل الكلاسيكو أمام كلا من سيلتا فيجو وليفانتي على الترتيب فيما يواجه برشلونة كلا من خيتافي وإيبار.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كليمونت لينجليت سيغيب عن برشلونة في مواجهة خيتافي المقبلة بعد طُرده في مباراة ريال بيتيس الأخيرة لكن ذلك لن يمنعه من الإيقاف إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة في لقاء إيبار في الجولة بعد المقبلة من منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأمر نفسه ينطبق على الفرنسي فيرلاند ميندي، حيث أنه في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة في مواجهتيّ ريال مدريد المقبلتين أمام سيلتا فيجو وليفانتي فإنه سيغيب عن كلاسيكو الأرض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إنه هناك 6 لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة يملكون 3 بطاقات صفراء وحال حصولهم على اثنتين أخريين في المواجهات المقبلة سيغيبون عن الكلاسيكو وهم جوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وكاسيميرو ولوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانى أعلن أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة سوف تلعب فى الأول من شهر مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

- ليفربول يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يسعى للتحرك من أجل ضم هدف ريال مدريد الإسباني مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وذكر موقع FcInterNews الإيطالي أنه كان هناك بعض المسئولين التابعين لليفربول يحضرون مباراة ديربي ميلان يوم الأحد الماضي من أجل مشاهدة بروزوفيتش على أرض الملعب.

وأكد الموقع الإيطالي أن اهتمام ليفربول قد يتطور خلال الفترة المقبلة خاصة أن لديه النية لحسم الصفقة لصالحه بمبلغ 60 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه كانت هناك تقارير قد ربطت النجم الكراوتي بالانتقال إلى ريال مدريد بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ليكون بديل كاسيميرو في وسط الملعب.

وذكر الموقع الإيطالي أن بروزوفيتش يعتبر من أفضل نجوم خط الوسط في إيطاليا في الموسم الحالي وهو أحد الأعمدة الأساسية لكونتي الذي نجح حتى الآن في استعادة هيبة إنتر ميلان المحلية وتصدر الدوري في ظل منافسة شرسة مع منافسه يوفنتوس.

- الظاهرة رونالدو: أردت أن ألعب في ريال مدريد ولو ليوم

أجرى الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيلي مقابلة صحفية مع DAZN الإيطالية اليوم الأربعاء للحديث عن مشواره الكروي مع النادي الملكي.

وقال رونالدو:"ذهبت لمدريد لأنني أردت اللعب في مدريد ولو ليوم لقد كنت أحلم وأتخيل أن ألعب ولو ليوم واحد لريال مدريد وقاتلت من أجل ذلك الحلم حتى آخر رمق لكي يتحقق ‏إحقاقا للحق، لقد كان النادي أكبر مما كنت أتخيل وأكبر مما تخيلته على الإطلاق كنت أفكر يا للروعة، إنه ريال مدريد التطلب مرتفع للغاية والضغط كذلك، وهناك أفضل لاعبي العالم لقد أحببت فكرة اللعب لنادٍ بهذا الحجم الهائل ومساعدته ليكون أكبر مما هو عليه".

وأضاف الظاهرة البرازيلية:" لعبت مع روبرتو كارلوس في المنتخب الوطني البرازيلي وباح لي بكل ما يُمكن البوح به عن ريال مدريد وعن القيم التي يمثلها هذا الكيان لقد ترسّخ ذلك بذهني على مرّ السنين وبعدها أردت أن أرى ذلك بأمِّ عيني".

واختتم النجم الدولي البرازيلي السابق تصريحاته قائلا:" كانت التوقعات مرتفعة في حقبة الجلاكتيكوس وقدمنا الكثير من المباريات الرائعة، تم تكوين هذا الجيل من قبل عدة لاعبين فازوا بكل شيء، وهو ما غير كيفية إدارة الأعمال في عالم كرة القدم منذ ذلك الوقت، بدأت جميع الفرق باكتساب الأموال، تم بيع اللاعبين بأسعار أفضل لقد كانت تلك الفترة قفزة ضخمة ومهدت لعصر جديد لكرة القدم".

- بول بوجبا يغلق مستقبله

يريد الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي استعادة مكانته مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي.

وغاب بوجبا عن الكثير من مباريات اليونايتد هذا الموسم بسبب الإصابة، ورغم ذلك تواصل الجدل حول مستقبله.

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وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوجبا أغلق ملف مستقبله لنهاية الموسم لأنه يسعى للعودة إلى المشاركة في المباريات من جديد.

- لاعب تشيلسي السابق: ريال مدريد أفضل نادي في العالم

تحدث برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب فريق زينيت الروسي الحالي، ولاعب نادي تشيلسي السابق عن زميله السابق ايدين هازارد في الفريق الإنجليزي وأيضاً عن الضغوطات المختلفة بين ريال مدريد والبلوز.

وقال إيفانوفيتش في تصريحات صحفية : "‏جسديًا هازارد ليس في أفضل حالاته بسبب كثرة الإصابات، ولكن الجميع يعلم أن هازارد هو واحد من أفضل اللاعبين وسوف يثبت ذلك".

وأضاف : "‏بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين مع إمكانيات ممتازة، وأتمنى له الكثير من النجاحات وأتمنى له التوفيق بالطبع ، دون إصابات سيكون الأمر أسهل".

وواصل : "‏ريال مدريد هو أكبر فريق في العالم والضغط مختلف عن الضغط الموجود في تشيلسي، ولكني أعتقد أن هازارد لاعب يمكنه مواجهة هذا الضغط وآمل أن لا يتعرض لأي إصابة في الفترة القادمة وهذا سيكون مفيد بالنسبة له".

وتابع : "‏لقد كنت محظوظًا لعدم لأني لم ألعب ضده كثيرا، ولكنني استمتعت بمشاهدته وهو يلعب ضد مدافعين آخرين، وفي وقت قصير إنفجرت موهبته، لذا آمل أن يتعافى جسديًا و أن يبدأ في تقديم أفضل ما لديه لريال مدريد".

- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع جديد خلال ساعات

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدافع جديد خلال الساعات المقبلة وانضمام صفقة جديدة للنادي في بداية الموسم الجديد والقادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الآس، إن هناك منافسة محتدمة على محمد ساليسو لاعب فريق بلد الوليد، حيث يتابع ريال مدريد اللاعب منذ فترة طويلة.

وتبلغ قيمة فسخ عقد ساليسو مع بلد الوليد 12 مليون فقط، وتواصل أتلتيكو مدريد معه بالفعل واليونايتد مهتم أيضا بضمه.

ولكن أبدى ريال مدريد اهتماما كبيرا بالمدافع خاصة بسبب مستواه وعمره (20 عام) ، ويرى زيدان أن مدافع بلد الوليد سيكون من اللاعبين المميزين في مستقبل النادي.

- زيدان في ورطة داخل ريال مدريد

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ازمة كبيرة في التعامل مع ثنائي الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

واشارت صحيفة الماركا الإسبانية، أن زيدان في حيرة كبيرة بين الثنائي مارسيلو وميندي في الجانب الإيسر للفريق هذا الموسم.

واكدت الصحيفة على أن زيدان منح ميندي فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات السابقة في حين أبقي مارسيلو على مقاعد البدلاء وهو أمر لا يعتاد عليه اللاعب البرازيلي كثيراً وهو ما دفعه لإظهار وجه الغاضب تعبيراً عن عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق أشارت، إلى أن مارسيلو قد ينهي مسيرته مع الميرنجي ويتوجه نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.

- بعد تهميش زيدان له.. مارسيلو يقترب من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن اقتراب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد من الدوري اللإيطالي.

وأضاف التقرير أن دخل إنتر ميلان الايطالي للحصول على خدمات مارسيلو​، ليكون في صراع كبير مع الفريق الفرنسي ​باريس سان جيرمان​ متصدر الدوري الفرنسي الذي يسعى لضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير اسبانية فان باريس سان جيرمان لن يحصل على مارسيلو بسهولة بعد دخول انتر على الخط الذي يسعى تحت قيادة المدير الفني الايطالي انتويو كونتي في تحصين الفريق واعادته الى سابق عهده والمنافسة على كافة البطولات محليا وقاريا.

يذكر ان العديد من الاندية الاوروبية تسعى للحصول على توقيع البرازيلي مستفيدة من جلوسه في اغلب الاوقات مع فريقه تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء اضف ان الجماهير المدريدية في الفترة الاخيرة انتقدته كثيرا.