رياضة | حارس الترجي: السوبر الأفريقي هديتنا للجماهير في عيد الحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الترجي: السوبر الأفريقي هديتنا للجماهير في عيد الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التوسي، معز بن شريفية، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري، على أهمية الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقى 2020، خلال مواجهة فريقه لنادى الزمالك بطل الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

وذكر "بن شريفية" خلال تصريحات إعلامية، أن فريقه يرغب فى إدخال الفرحة على قلوب الجماهير التونسية ومشجعى الترجى، مشيرًا إلى أن الجميع فى حالة تركيز للفوز باللقب.

وصرح "بن شريفية" قائلا: "ليس هناك أفضل من لقب السوبر الإفريقى، لنهديه لجماهير الترجى فى عيد الحب".

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

Advertisements

تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار بطولة كأس السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر قنوات بي إن سبورت 1 beIN Sports HD المشفرة، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وستذاع المباراة أيضًا على قنوات الكأس القطرية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي يشارك في البطولة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.