شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يكتسح ديجون بسداسية ويصعد لنصف نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 اكتسح باريس سان جيرمان، ضيفه ديجون بستة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الدور ربع نهائي كأس فرنسا.

Advertisements وجاءت سداسية النادي الباريسي عن طريق ويسلي لوتوا مدافع ديجون بالخطأ في مرماه، وكليان مبابي وتياجو سيلفا وبابلو سارابيا "هدفين" وسينو كوليبالي مدافع ديجون بالخطأ في مرمي فريقه. وسجل هدف فريق ديجون الوحيد اللاعب منير شويعر في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. وغاب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن اللقاء لعدم جاهزيته الفنية بعد عودته من الإصابة.

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