الامارات | إغلاق التسجيل للمشاركة في سباق الشراعية 60 قدماً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل للمشاركة في سباق الشراعية 60 قدماً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل في شواطئ دبي.

وقال بيان صحافي: «أعلنت اللجنة المنظمة عن البرنامج الزمني الخاص بالسباق، حيث دعت النواخذة والملاك والبحارة إلى الوصول مبكراً إلى نقطة التجمع، حسب الإحداثيات التي سترسل إلى الملاك والنواخذة، ثم التحرك إلى نقطة البداية».

وأضاف: «دعت اللجنة المنظمة الذين لم يسبق لهم التسجيل إلى استكمال الإجراءات اليوم قبل اعتماد القائمة النهائية».