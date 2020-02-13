الامارات | أعضاء جمعية عمومية يستغربون صمت «الهيئة» في أزمة الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء جمعية عمومية يستغربون صمت «الهيئة» في أزمة الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج ومسؤولون في أندية، ما وصفوه بصمت الهيئة العامة للرياضة حيال أزمة الشطرنج، وعدم الإسراع في حلها، خصوصاً أن الدولة مقبلة على استحقاقات ومشاركات مهمة، أبرزها استضافة «الكونغرس» الدولي للعبة في العاصمة أبوظبي، نهاية الشهر الجاري.

وتمحورت مطالب الأعضاء حول نقطتين أساسيتين، هما: حسم وضع الاتحاد حاليا باعتباره غير قانوني، وعقد جمعية عمومية غير عادية لحسم تشكيل لجنة انتقالية تدير شؤون الاتحاد، وذلك بهدف إعادة الحياة إلى اللعبة.

وشهدت الفترة الماضية استقالة ستة أعضاء من أصل ثمانية، هم: نائب رئيس الاتحاد عبدالعزيز خوري، والأمين العام حسين الشامسي، والأمين العام المساعد مهدي عبدالرحيم، وأعضاء مجلس الإدارة: طارق خوري وهشام الطاهر وعبدالله عبدالرحمن. ولم يتبقَّ في مجلس الإدارة سوى رئيس الاتحاد سرحان المعيني، والعضو فوزية عباس.

ودعا أعضاء الجمعية العمومية إلى العمل بنص المادة 51 من اللائحة التنفيذية للاتحادات، التي تشير إلى وجوب استقالة مجلس الإدارة إذا تقدمت الأغلبية المطلقة من أعضائه باستقالة جماعية أو استقالات فردية، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الوضعية التي عليها الاتحاد الآن، بوجود عضوين فقط في منصبيهما، تتسبب في تجميد اللعبة منذ أربعة أشهر، لعدم وجود أنشطة وبرامج محلية منذ اندلاع أزمة استقالات الأعضاء، ما أثر بشكل مباشر في لاعبي ولاعبات الدولة، وتواصلت «الإمارات اليوم» مع الهيئة العامة للرياضة، لكن لم تحصل على رد بشأن تلك المطالب.

الهرمودي: الوضعية الحالية للعبة تستدعى تدخلاً من أعلى المستويات الرياضية

أكدت عضو نادي العين للشطرنج، منى الهرمودي، أن الوضعية التي أصبح عليها اتحاد الشطرنج تستدعى تدخلاً من أعلى المستويات الرياضية في الدولة، لتصحيح الوضع داخل الاتحاد بعد استقالة ستة أعضاء من أصل ثمانية.

وقالت: «لم يعد الوضع مقتصراً على عدم وجود مجلس إدارة، لكنه طال اللجنة الفنية، ما ترتب عليه مضي أكثر من شهر من العام الجاري دون أن تصدر لائحة فنية لروزنامة موسم 2020».

وأضافت: «اتحاد الشطرنج سبق أن صدرت عنه بعض القرارات غير المدروسة، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية، إذ تأكدت الهيئة العامة للرياضة من وجود مخالفة قانونية عندما رفضت اعتماد خمسة أندية كأعضاء عاملين».

مهدي عبدالرحيم: أي قرارات تصدر عن اتحاد الشطرنج غير قانونية

شدّد الأمين العام المساعد المستقيل من منصبة في اتحاد الشطرنج، مهدي عبدالرحيم، على عدم صحة الوضع القانوني لاتحاد الشطرنج في أعقاب استقالة ستة من أعضائه وبقاء عضوين فقط.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وضع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج لم يعد قانونياً، وبالتالي فإن أي قرارات مالية أو إدارية اتخذت أو قد تُتخذ بعد استقالة المدير المالي، عبدالله عبدالرحمن، ستكون باطلة، وهناك قاعدة قانونية تجزم بأن ما بُني على باطل فهو باطل».

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وأضاف: «هناك ارتباطات دولية تنتظر المنتخب الوطني، وليست هناك لجنة فنية للاتحاد أو جهاز فني يختاران تشكيلة المنتخب، أو مدير مالي يقرر المخصصات المالية لمعسكرات أو سفريات المنتخب، وبالتالي فإن أي قرارات تُتخذ في هذا الشأن ستكون باطلة لعدم وجود مجلس إدارة يصدق على كل القرارات التي تخص المشاركة الدولية أو الاعتمادات المالية».

وتابع: «ما يزيد الوضع صعوبة أن هناك جمعية عمومية للاتحاد الدولي ستنعقد في العاصمة أبوظبي، لاحقاً هذا الشهر، فمن سيختار الوفد الرسمي الذي يُمثل الإمارات ويمنحه التفويض لمناقشات الموضوعات التي ستطرح أو اعتماد القرارات».

وحول الأسباب التي دفعته، ومعه خمسة من الأعضاء، لتقديم الاستقالة، أجاب الأمين العام المساعد المستقيل: «لقد تقدم الأعضاء المستقيلون بمذكرة للهيئة العامة للرياضة تتضمن 10 نقاط دفعت الأعضاء للاستقالة، لكن السبب الرئيس هو القرارات الفردية وتهميش دور الأعضاء في مجلس الإدارة».

وزاد: «خلال دورتنا الانتخابية فوجئنا بالعديد من القرارات التي يصدرها رئيس الاتحاد من دون علمنا، وهذا الأمر تكرر مرات عدة، وحينما شعرنا بعدم وجود توافق مع الرئيس فضلنا الرحيل وتقديم الاستقالة».

وختم مهدي عبدالرحيم تصريحاته بالقول: «نحن لا نريد أن نزج بالاتحاد الدولي في مثل هذه الموضوعات للحفاظ على صورة الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، ونطالب الهيئة العامة للرياضة بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عاديه لإقرار الوضع الراهن في الاتحاد، أو تشكيل لجنة مؤقتة».

خوري: ليست لنا مواقف شخصية.. وكل ما يهمنا مصلحة اللعبة

قال رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، حسين خوري، إن «الأغلبية في الجمعية العمومية للاتحاد تقدمت بأكثر من مذكرة رسمية للهيئة العامة، لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من رئيس الاتحاد، وتشكيل لجنة تدير الاتحاد لحين الانتخابات المقبلة».

وأضاف: «الدعوة جاءت لإنقاذ اللعبة من الوضعية التي أصبحت عليها منذ أربعة أشهر، إذ لم يختتم موسم 2019 إلى الآن، وعدم إصدار لائحة وأجندة الموسم الجديد 2020، ما انعكس سلباً على جهود الأندية ومصلحة اللاعبين».

وأوضح خوري: «ليست لنا مواقف شخصية ضد أحد، ولا نحن منحازون لأحد، كل ما يهمنا هو مصلحة اللعبة وإنقاذها من وضعية التجمد الحالية».

البناي: الأمور ازدادت تعقيداً بعد استقالة أعضاء في اللجنة الفنية

قال رئيس نادي دبي للشطرنج، إبراهيم البناي، إن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء الاتحاد، تؤكد وجود شرخ كبير في العلاقة داخل مجلس الإدارة، تصعب معه مواصلة العمل كفريق واحد.

وأضاف: «نادي دبي كان له تحفّظ على بعض القرارات التي صدرت عن اتحاد اللعبة، لكنه فضّل الاستمرار في أنشطة الاتحاد دون إثارة للمشكلات، لكن الأمور ازدادت تعقيداً بعد استقالة أعضاء في اللجنة الفنية بعد تدخل أحد الشخصيات المباشر بالاتحاد في عملها». وأشار إلى أن «الجمعية العمومية حاولت بكل الطرق الودية رأب الصدع، من دون أن نصل لحلول، الأمر الذي دعا ستة من أعضاء الجمعية العمومية إلى طلب تدخل الهيئة وسحب الثقة من الاتحاد».