الامارات | العنبري: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام التعاون

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه وأعضاء الجهاز الفني للفريق يتحملون مسؤولية الخسارة التي تعرض لها «الملك» أمام التعاون السعودي، أول من أمس، بهدف دون رد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا للأندية، مشيراً إلى أن الشارقة خاض المباراة بأفضل تشكيلة متاحة أمامه.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التعاون ظل يدافع في الشوط الأول بخمسة لاعبين، ما صعب مهمة الشارقة لكن رغم ذلك كنا قريبين من التسجيل في الشوط الثاني، وأعتقد أننا فقدنا الحلول الهجومية لكن لم نفقد الروح القتالية في الملعب»، مضيفاً أن «الشارقة وجد صعوبات في الملعب في الشوط الأول، لكنه قدم أداء جيداً في الشوط الثاني، خصوصاً أن التعاون أجاد الدفاع».

وأكمل العنبري «إدارة النادي مهتمة بهذه البطولة، رغم أن الأمور لم تكن سهلة ونتقبل الانتقادات للتشكيلة التي لعبنا بها من واقع حب الجمهور، ونسعى للاستفادة من بعض الآراء خلال المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق».

Advertisements

وأضاف: «الشارقة لعب مباراة قوية قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، في حين ظل التعاون بحالة راحة لمدة أسبوع».

وبخصوص مشاركة اللاعب ماجد سرور في المباراة، رغم تراجع مستواه وعدم تقديمه المردود المطلوب في مباراة الفريق السابقة أمام العين، قال العنبري «إن ماجد سرور لم يكن سيئاً أمام العين، الشارقة لديه غيابات مؤثرة بخلاف البرازيلي إيغور كورنادو، لكن يجب أن نثق باللاعبين لأن المرحلة المقبلة أصعب». وبشأن عدم استفادة الشارقة من غياب 10 لاعبين أساسيين عن تشكيلة فريق التعاون، أكد العنبري أن «الكرة السعودية لا تتأثر كثيراً بالغيابات، وأن التعاون يملك مجموعة جيدة من اللاعبين».

من جهته، قال مدرب التعاون السعودي، البرتغالي فيتور كامبيلوس، إن المباراة أمام الشارقة لم تكن سهلة، خصوصاً أن الأخير لعب المباراة على أرضه ووسط جمهور، لكن نجاح خطته في الحد من خطورة الأطراف لاسيما اللاعبين ريان منديو وكايو لوكاس، سهل مهمة التعاون في المباراة، ففاز الفريق بهدف دون رد وحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره بهذه البطولة.

وأضاف أنه «رغم توليه تدريب الفريق منذ فترة قصيرة في يناير الماضي، فإنه حاول إحداث التغيير المطلوب في صفوف الفريق خلال هذه الفترة القصيرة، وقاد الفريق في ثلاث مباريات، وأجرى معه 18 تدريباً»، مؤكداً أنه في النهاية مدرب، وليس ساحراً.