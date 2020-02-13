شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو يزهو بالزي الإماراتي خلال إجازته الشتوية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي مانشستر سيتي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أثناء وجوده في دبي لقضاء العطلة الشتوية. وظهر الهداف التاريخي للسيتي مرتدياً الزي الإماراتي، في صورة شهدت تفاعلاً كبيراً من جمهور النادي الإنجليزي، والجمهور العربي بشكل عام، إذ أبدوا إعجابهم بهيئة اللاعب الأرجنتيني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أغويرو يزهو بالزي الإماراتي خلال إجازته الشتوية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.