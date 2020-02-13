الامارات | «غودولفين» تدافع عن لقب «بلانشين» في ميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تدافع عن لقب «بلانشين» في ميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدافع، اليوم، ثلاثة من خيول «غودولفين» عن لقبها للعام الماضي في بطولة «بلانشين» المخصصة للمهرات والأفراس، وذلك في الشوط الرابع والرئيس من السباق السابع، ضمن موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي للخيول، الذي يقام على مضمار ميدان، وترعى أشواطه السبعة «غولف نيوز» بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و50 ألف دولار، وينافس على ألقابها 81 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ويقام السباق ضمن «جروب 2»، وعلى مسافة 1800 متر عشبي. ويذكر أن مهرة «غودولفين» «بوتيك تشارم» توّجت بلقب العام الماضي.

وستتجه الأنظار كذلك إلى الشوط الافتتاحي «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، ثم كأس «ميدان تروفي» في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر عشبي، وصولاً إلى الشوط السادس الذي يضم بطولة «فايربريك ستيكس» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة الميل (1600 متر) رملي.

وتعوّل «غودولفين» في الحفاظ على لقبها ببطولة «بلانشين»، البالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، على «ماجيك ليلي» التي حققت فوزاً باهراً في بطولة «كيب فيردي»، بجانب «ديفاين إميج» المتوّجة بسباق «الأوكس» و«البستكية» الموسم الماضي، و«دبي بلو».

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وفي بطولة «مزرعة الروية»، تتنافس 12 من نخبة الجياد العربية، منها «آر بي لم ترى»، المملوكة للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وكذلك «وديعة» المملوكة للوثبة للسباقات.

في جانب آخر، يتطلع «منتزه»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للدفاع عن لقبه العام الماضي في بطولة «فايربريك ستيكس»، ضمن الشوط السادس.

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من نخبة الخيول العربية تتنافس اليوم على جوائز تصل إلى مليونا و50 ألف دولار.