الامارات | كأس دبي للقارات تحت 13 سنة تنطلق اليوم بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي للقارات تحت 13 سنة تنطلق اليوم بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في التاسعة والنصف من صباح اليوم، النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي تقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً يمثلون 12 دولة، في مقدمتهم ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، والزمالك، بالإضافة إلى أربعة أندية تمثل الدولة في المنافسة هي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، الوحدة.

وتتنافس الفرق المشاركة في 66 مباراة للفوز بلقب البطولة الدولية، إذ تم تقسيم الفرق المشاركة إلى ست مجموعات، وتتضمن المجموعة الأولى فرق: النصر الإماراتي، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي وواكاتاك الياباني، فيما تتضمن المجموعة الثانية فرق: الوحدة الإماراتي، برشلونة الإسباني، ليفانتي أزورو الإيطالي، وزيد إي دي المصري، وفي المجموعة الثالثة فرق: الأهلي السعودي، بيراميدز المصري، سيلتا الإسباني، وفريق المدرسة الإسبانية (ب) بالإمارات، وتضم المجموعة الرابعة فرق: الوصل الإماراتي، كاف كندا الكندي، ريال مدريد الإسباني، والزمالك المصري، كما تضم المجموعة الخامسة فرق الفتح السعودي، أرسنال الإنجليزي، المنتخب المالديفي من جزر المالديف، وفريق المدرسة الإسبانية (أ) بالإمارات، فيما تضم المجموعة السادسة فرق: بايرن ميونخ الألماني، جيف يونايتد الياباني، أكاديمية مسقط من سلطنة عمان، وشباب الأهلي الإماراتي.