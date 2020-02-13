الامارات | العين يعزز رقمه السلبي في آسيا.. وإيمانويل لا يشعر بالقلق

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعزز رقمه السلبي في آسيا.. وإيمانويل لا يشعر بالقلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق العين تعزيز رقمه السلبي بعدم الفوز في مرحلة دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمباراة السابعة على التوالي، بعد خسارته أول من أمس على أرضه وأمام جماهيره في مواجهة سابهان الإيراني في افتتاحية مشوار الفريقين بمرحلة دوري المجموعات في لقاء لم يقدم فيه «الزعيم» الأداء المتوقع منه، وظهر بصفوف متباعدة وارتكب لاعبوه أخطاء دفاعية كارثية، فيما تعد النتيجة هي أكبر خسارة يتعرض لها الفريق على ملعبه.

ويعود آخر فوز لفريق العين في مرحلة المجموعات، حينما حقق انتصاراً كبيراً على الريان القطري 4-1، في المجموعات بنسخة 2018، ومن وقتها خاض ست مباريات في الدور نفسه، إذ خسر من الهلال ذهاباً وإياباً ومن الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني فيما تعادل مع الأخيرين خارج ملعبه، وهي أكبر سلسلة من عدم الفوز يمر بها «الزعيم» في تاريخ مشاركاته بالمسابقة التي حقق لقبها عام 2003.

في المقابل، يتمسك الجمهور العيناوي ببارقة أمل في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لمرحلة المجموعات، إذ إن الفريق لا يحقق النتائج الإيجابية حينما يخوض المباريات الآسيوية في ملعبه، لكنه ينجح دائماً في العودة بالنتائج الإيجابية من خارج الديار على غرار موسم 2006، حينما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين ووصل حينها إلى النهائي.

من جهته، قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول ما إذا كان يشعر بالضغط لخوض المباريات الثلاث الأولى على أرضه، بينما تاريخياً تظل نتائج العين أفضل خارج الديار: «بالنسبة لي ليس لدي أي تخوف من الضغط، على العكس بالنسبة لي أنا أفضل اللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، عملياً ما حدث في الماضي يظل في الماضي فقط».

وأضاف المدرب، الذي يقود الفريق منذ يناير الماضي: «نعيش في المستقبل، وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتحكم فيه، كل ما يمكننا العمل عليه في الوقت الحالي هو التعافي بشكل جيد من آثار هذه الخسارة حتى نكون في وضع أفضل في المواجهة التي تنتظرنا يوم الجمعة المقبل، أمام اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي».

وأضاف: «بالنسبة للخسارة التي تعرضنا لها من الصعب أن تنجح في العودة للمباراة حينما تكون متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة في الدقيقة 52، أعتقد أن استعدادنا للمباراة لم يكن بالمعقول، عملياً علينا ان نحسن الصورة التي ظهرنا بها في مباراة سابهان، أعتقد أن هنالك العديد من الأسباب التي تفسر ما حدث في اللقاء، من بينها أننا بذلنا جهداً كبيراً في لقاء الشارقة، ولكن هذا ليس عذراً».

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عجب ونادر يتعافيان من الإصابة

تلقى مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، دفعة معنوية كبيرة، بعد تعافي ثنائي خط المحور: الدولي محمد عبدالرحمن (عجب)، ويحيى نادر من الإصابة التي تعرضا لها في الفترة السابقة، لكن مصير مشاركتهما في لقاء اتحاد كلباء غير مؤكد حتى الآن، في وقت ستكون فيه مواجهة «النمور» هي الأولى للوافد الجديد، المجري بالاس دجوجاك.

مدرب العين:

«استعدادنا للمباراة لم يكن بالمعقول».

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متفرجاً فقط حضروا المباراة، وعدد كبير منهم غادر المدرجات بعد استقبال الهدف الثالث.