الامارات | مصدر وصلاوي: لاعب الهلال أغلق باب دورة المياه بعنف.. فأصيب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر وصلاوي: لاعب الهلال أغلق باب دورة المياه بعنف.. فأصيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي الوصل عدم وجود أية عيوب أو مشكلات، تعانيها دورة المياه في غرفة تبديل ملابس اللاعبين في استاد زعبيل، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع الهلال السعودي علي البليهي عقب مواجهة شاهر خودرو الإيراني، بدوري أبطال آسيا، الإثنين الماضي، في دبي، ليتأكد غياب اللاعب السعودي عن فريقه أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية، المقررة الثلاثاء المقبل على استاد راشد.

وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللاعب أغلق الباب بعنف، ما أسهم في سقوط اللوح الزجاجي للباب، فتناثر الزجاج وتعرض اللاعب لبعض الإصابات»، مشيراً إلى أن «طبيب فريق الهلال السعودي قام بعلاج البليهي داخل غرفة الملابس، وغادر اللاعب استاد زعبيل دون مشكلات».

Advertisements

من جهتها، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن «علي البليهي أجرى عملية جراحية، لإزالة بعض القطع الزجاجية التي تناثرت على جسده، إثر سقوط الباب الزجاجي في دورة المياه بملعب نادي الوصل في زعبيل أثناء الاستحمام، عقب مباراة شاهر الإيراني التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد».

وأوضحت: «يغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية لفريقه لمدة أسبوعين، لحين التئام الجروح التي أصابته أثناء الحادثة في يده ومعصمه، بينما أشارت إلى أن ياسر الشهراني أجرى أشعة على عضلة الفخذ، نتيجة شعوره ببعض الآلام أثناء المباراة، الأمر الذي يجعل مشاركته أمام شباب الأهلي غير مؤكدة، خصوصاً أنه لم يشارك في مباراة الهلال أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين».

ويتصدر الهلال المجموعة الآسيوية الثانية برصيد ثلاث نقاط، إذ يتفوق حامل لقب البطولة القارية، بفارق الأهداف، عن باختاكور الأوزبكي، الذي فاز على شباب الأهلي في الجولة الأولى 2-1.