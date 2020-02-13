الامارات | أحمد بن درويش يترشح لعضوية اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن درويش يترشح لعضوية اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات قدم أوراق ترشح عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم أحمد بن درويش، ممثلاً للنادي في انتخابات الاتحاد لعضوية مجلس الإدارة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، علماً أنه ترشح لعضوية المجلس كل من: هشام الزرعوني، وعلي حمد، ويوسف حسين، وعمر سليمان، وجمعة العبدولي، وأمل بوشلاخ، وحميد الطاير.

ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، فإن الانتخابات ستقام في 12 الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص أوراق المترشحين قبل اعتمادها رسمياً وفقاً لما تنص عليه لائحة الانتخابات.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، قد فاز برئاسة الاتحاد بالتزكية، وينتظر أن تعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً لبحث الخطوات المقبلة في العملية الانتخابية وفتح باب تلقي الطعون والشكاوى إن وجدت.