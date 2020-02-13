شكرا لقرائتكم خبر عن عروض خليجية تهدد تجديد وليد سليمان مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى وليد سليمان، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، عرضين من ناد سعودى، وآخر إماراتى، للانضمام لأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في أعقاب الجلسة التي عقدها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع وليد، وتم الاتفاق على التجديد موسمين للفريق، بناء على تعليمات مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى.

ومن المنتظر أن يحسم الاتفاق النهائى، وتحديد مصير اللاعب، عقب انتهاء الفريق من مباراتى صن داونز في بطولة دورى أبطال إفريقيا، كما تم الاتفاق مع أحمد فتحى على التجديد موسمين ويتبقى تحديد المقابل المادى الذي سيحصل عليه اللاعب في الموسم الواحد، والأمر نفسه تكرر مع حسام عاشور، حيث تم الاتفاق معه على التجديد موسماً.

من جهة أخرى، يؤدى الفريق مرانه، عصر اليوم «الخميس»، على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد حرس الحدود (المكس).

ووفقاً لأجندة رينيه فايلر، المدير الفنى، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصرا على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.

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ويلتقى الأهلى مع المصرى في الثامنة والربع مساء الجمعة، على استاد حرس الحدود، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة في بطولة الدورى الممتاز.

من جانبه، أكد رينيه فايلر أهمية مباراة المصرى، وشدد على أهمية تحقيق الفوز في مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق في مشوار بطولة الدورى الممتاز.

وأكد فايلر، خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة.

وحرص فايلر وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة، كما عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح أمس «الأربعاء»، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المصرى البورسعيدى، وعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

فيما أدى أليو بادجى تدريبات بدنية قوية قبل الانطلاق أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجرى حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدنى الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة. كما شهد مران أمس تخصيص وحدات تدريبية خفيفة بالكرة للاعبين في المران الصباحى، حيث يسعى الجهاز الفنى لتخفيف الوحدات التدريبية والبدنية للاعبين، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق خلال هذه الفترة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى، قبل السفر إلى الإمارات يوم ١٧ فبراير الجارى، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلى يوم ٢٠ من الشهر ذاته بمدينة أبوظبى.