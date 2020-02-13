شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: بطولة المباراة الواحدة صعبة وتحتاج إلى تعامل خاص.. ولم أتخيل الاستقبال الأسطورى من الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «لم أتخيل هذا الاستقبال الأسطورى وتيقنت من الشعبية الجارفة للزمالك في الخليج الآن»، بهذه الكلمات بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، تصريحاته الخاصة لـ«المصرى اليوم» عن مباراة فريقه المصيرية والحاسمة أمام الترجى التونسى في كأس السوبر الإفريقى بين بطلى دورى الأبطال والكونفيدرالية بملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة والمقررة غدا الجمعة. وأبدى كارتيرون اندهاشه من حفاوة الاستقبال وحضور آلاف الجماهير إلى المطار في استقبال البعثة رغم ارتباطهم بيوم عمل طبيعى، مؤكدا أن عددا كبيرا من الجماهير أكدوا له أنهم حصلوا على إجازة من أعمالهم ووظائفهم طوال فترة وجود الزمالك في الدوحة، الأمر الذي يعكس مدى حب وارتباط هذا الجمهور بفريقه والذى يقف بجانبه في جميع الأوقات.

وشدد المدير الفنى على أنه سيخصص جزءا من محاضراته الفنية خلال الإقامة في الدوحة لعرض هتافات الجمهور ومطالبتهم اللاعبين بحصد السوبر وإهدائه لروح شهداء النادى العشرين الذين سقطوا في أحداث الدفاع الجوى، وقال كارتيرون: «لمست دفعة معنوية كبيرة لدى اللاعبين بعد استقبال الجمهور لهم؛ وهو ما انعكس إيجابيا على معنوياتهم واستعدادهم النفسى للمباراة».

وتابع: الجمهور سيلعب دورا كبيرا ومهما مع الأبيض في المباراة، خصوصا بعدما قاموا بشراء حصتهم كاملة من التذاكر. وعن رؤيته الفنية للمباراة اعترف باتريس كارتيرون بأن مواجهة الترجى بطل دورى أبطال إفريقيا صعبة للغاية، خصوصا أن البطولات التي تحسم مباراة واحدة لا تخضع لأى معايير، وغالبا ما تصل لضربات الجزاء في بعض الأوقات نظرا للحرص الشديد والتحفظ الخططى لطرفى مباريات السوبر في العالم كله. وأوضح أن خطورة الترجى تكمن في الجماعية وطريقة اللعب المنظمة، لا سيما في مواجهاته أمام الكبار لما يتمتع به لاعبوه من خبرات دولية كبيرة ساعدتهم على التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا.