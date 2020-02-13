شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرب خطة اقتحام الترجي في «الغرافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بمعنويات مرتفعة ووسط حالة من الجدية والتركيز يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مساء اليوم الخميس مرانه الرئيسى والأخير على أرض ملعب استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار استعدادات الفريق لمباراته المصيرية أمام الترجى التونسى على كأس السوبر الإفريقى والمقررة غدا الجمعة.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ومعاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، وعمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، للوقوف على طريقة اللعب والخطة التي سيخوض بها المباراة وتجريبها في مران اليوم من أجل الاستقرار نهائيا على التشكيل الأساسى الذي سيخوض به المباراة والذى حجز فيه عدد كبير من اللاعبين أماكنهم وعلى رأسهم محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى وحازم إمام وطارق حامد وفيرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

وقرر إسماعيل يوسف، عضو المجلس، رئيس البعثة، غلق مران اليوم عقب انتهاء ربع الساعة الأول ومنع حضور وسائل الإعلام وعدم السماح لأى فرد بالتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين والجهاز الفنى بناء على رغبة المدير الفنى الذي يرغب في تنفيذ بعض الوحدات التدريبية والجمل الخططية وتعويد اللاعبين عليها قبل المباراة، فضلا عن تخصيص الجهاز الفنى فقرة خاصة للتدريب على ضربات الجزاء تحسبًا للوصول إليها في المباراة حال انتهائها بالتعادل، حيث يولى عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى اهتماما خاصا بحارس الفريق محمود عبدالرحيم جنش الذي يمتاز بالتصدى لضربات الجزاء والتى ساهم بتألقه فيها من قبل في تتويج الأبيض بأكثر من بطولة.

وقرر رئيس البعثة والجهاز الفنى عقد عدد من الجلسات الخاصة والجماعية مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيًّا وشحن معنوياتهم من أجل الفوز والتتويج بلقب السوبر وتحقيق بطولة غائبة عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما، كما حرص كباتن الفريق شيكابالا وحازم إمام وجنش ومعهم طارق حامد على الاجتماع باللاعبين لاستنفارهم قبل المباراة من أجل اقتناص اللقب وإسعاد الجماهير.

من جانبه، أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول، جاهزية جميع اللاعبين للظهور بشكل قوى في مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، والمقررة، غدا، وقال «شيكابالا»: «بنوعد رئيس النادى ومجلس الإدارة والجماهير بالقتال من أجل الفوز وأؤكد أن اللعيبة كلها رجالة، وكلهم مركزين، وإن شاء الله رايحين ناخد البطولة».

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يأتى هذا فيما أكد حمادة أنور، عضو المجلس والمرافق للبعثة، أن خطة مرتضى منصور رئيس النادى نجحت بنسبة 100% وأن الاستقبال الذي ناله الفريق منذ وصوله للدوحة كان على أفضل ما يكون، بفضل الضغط الذي مارسه رئيس النادى والذى كان له أثر ايجابى في التعامل مع البعثة وتأمينها وتسهيل جميع أمورها، مؤكدا أن الحصول على تعهد أمنى ساهم في حالة الهدوء والاستقرار والتأمين التام للبعثة.

من جهة ثانية، رحب الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون بقرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» وإعلانه موعد مباراتى الذهاب والعودة بين الترجى التونسى والزمالك في دور ربع نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجارى، حيث طلب الزمالك إقامتها في استاد القاهرة بحضور جماهيره على أن تقام مباراة العودة في تونس وتحديدا في ملعب رادس في السادس من شهر مارس المقبل. وأبدى المدير الفنى استعداده لخوض المباراة في أي وقت لكن كان يجب مراعاة ضغط مباريات الفريق ما بين بطولات السوبر والدورى المصرى ودورى أبطال إفريقيا.

من جانبه، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أن الزمالك جاهز لمواجهة الترجى سواء في السوبر غدا أو دورى الأبطال نهاية فبراير الجارى.

وعلق المشرف على الكرة على سبب استبعاد 9 لاعبين من قائمة مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، قائلا: «الاتحاد الإفريقى طلب إرسال قائمة تضم 18 لاعبا فقط، لكننا طلبنا تأجيل الأمر حتى لا يتعرض لاعب للإصابة فيخرج من القائمة أو لأى ظروف أخرى».

وأضاف أمير مرتضى: «فى النهاية وافقنا على طلب كاف مع الحصول على خيار التبديل في القائمة المُعلنة التي ضمت 18 لاعباً إذا كان هناك لاعب غير لائق بدنيا أو مصاب».

وتابع: «يمكن لكارتيرون الاختيار بين 27 لاعبا في الفريق الأبيض ضمن معسكره الحالى في قطر، ويمكن أن نستبدل لاعبين أو ثلاثة بتقرير طبى دون أي مشاكل».