شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التونسية تسلط الضوء على مواجهة السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف التونسية الضوء على المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجى في بطولة كأس السوبر الإفريقى، التي من المقرر أن تقام غدا الجمعة على ملعب ثانى بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث توج النادى الملقب بـ«أبناء باب سويقة» بالنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال إفريقيا، فيما حصد أبناء القلعة البيضاء لقب كأس الكونفدرالية.

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وذكر موقع «foot24» التونسى، أن الترجى يتطلع لفك عقدة «التعويذة الفرعونية» في كأس السوبر الإفريقى، مضيفا أن الأندية المصرية تملك أسبقية تاريخية على الأندية التونسية في البطولة، وأضاف الموقع أن الأهلى توج بثلاثة ألقاب في كأس السوبر على حساب الأندية التونسية، منها اثنان ضد الصفاقسى عامى 2008 و2014 ولقب وحيد أمام النجم الساحلى سنة 2007 بركلات الترجيح.

وأشار الموقع إلى أن هذه المباراة ستكون الفرصة قوية للترجى لإنهاء السيطرة المصرية على الفرق التونسية هذه البطولة، خصوصا أن الترجى يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله للفوز باللقب، كونه حاصلا على لقب دورى الأبطال في آخر نسختين، وأنه قادر على الإطاحة بالزمالك.

فيما نشرت صحيفة «المغرب» الرياضية تصريحات لمجدى التراوى، المدرب المساعد، الذي أكد أن سبب تعادل فريقه الأخير في الدورى يعود لغياب التركيز والتفكير مبكرا في نهائى السوبر الإفريقى أمام الزمالك، وأشار «التراوى» إلى أن الجميع سيبذل أقصى جهد كى يكون الفريق في أفضل حالاته من أجل العودة باللقب من قطر.