شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر الى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على السفر إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى مباراة الإياب لدور الثمانية الإفريقى، بطائرة خاصة من أجل توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين والجهاز الفنى، قبل خوض تلك المواجهة المهمة، ولاقى هذا الأمر ارتياحا من جانب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، الذى يخشى على لاعبيه من التأثر بالإجهاد بسبب تلاحم المباريات وأيضا طول سفر الرحلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن تركى آل شيخ، رئيس النادى الشرفى سيتحمل قيمة تكلفة الطائرة الخاصة، فى مبادرة منه لتخفيف الأعباء عن النادى الأهلى، ومن المنتظر أن يسافر مع الفريق على متن الطائرة الخاصة، ما يقرب من 100 مشجع أهلاوى لمؤازرة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا، وتعتبر مواجهة صن داونز هى الأصعب للفريق فى الموسم الحالى سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى كونها تأتى أمام منافس قوى ويمتلك مديرا فنيا متميزا ولاعبين صغار السن لديهم القدرة والطموح، فضلاً عن أن الفريق نفسه أطاح بالمارد الأحمر من نسخة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الماضى بمجموع نتيجة الذهاب والإياب 5/1

من جهة أخرى، يترأس خالد الدرندلى أمين الصندوق، رئاسة بعثة الأهلى فى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى، والتى سيخوضها الأهلى عقب مواجهة المصرى المقرر لها غدًا «الجمعة» على استاد المكس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلى للإمارات 17 فبراير الجارى استعدادا للقمة المقرر لها 20 من الشهر نفسه بمدينة أبوظبى، على أن تعود البعثة 21 فبراير.