شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية يكشف تفاصيل تأثير كورونا على أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، على أنه هناك اتصالات تتم مع اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مستمر للتعرف على موقف فيروس كورونا وتأثيره على إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها.

وقال حسن كمال في تصريحات لقناة اون سبورت، أن هناك تحذيرات لجميع الفرق والمنتخبات المصرية من إقامة معسكرات خلال الفترة الحالية في الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان استعدادا للأولمبياد خوفا من العدوى المنتشرة حاليا، حفاظا على اللاعبين.

ووافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى دورة ودية دولية فى الإمارات وتحديدا فى دبى فى شهر مارس المقبل، والذى يشهد توقفا وفقا للأجندة الدولية للفيفا.

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وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 وهى منتخبات السعودية ورومانيا والأرجنتين بجانب منتخب مصر.

كما وجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة لاعبى قطبى الكرة المصرية فى لقاء السوبر المصرى بالإمارات عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادى الأهلى فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضًا وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري بالإمارات، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدء طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا، ودرجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات ودرجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا وفئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.