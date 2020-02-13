شكرا لقرائتكم ثريا محمد: محمد صلاح فى كرة القدم وأنا فى السلة وأحلم باللعب في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكدت ثريا محمد لاعبة الاهلى ومنتخب مصر لكرة السلة انه من الفخر التشابه مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى و منتخب مصر لكرة القدم . Advertisements واوضحت ثريا محمد خلال تصريحات تليفزيونية، ان محمد صلاح فخر لكل لاعب وان التشابه معه والتشابه بسبب معه بسبب المهارات التى نتشابه بيها فى لعبة كرة السلة واتمت: "احلم باللعب في كأس العالم مع منتخب مصر"

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