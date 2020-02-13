شكرا لقرائتكم حمادة أنور: السوبر الأفريقي كشف حجم شعبية الزمالك فى الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك المتواجد رفقة البعثة في الدوحة، أن مباراة السوبر كشفت عن حجم الجماهيرية العريضة للزمالك في الوطن العربي.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك، أن اللاعبين يشعرون ويقدرون حجم المسئولية وأن الجهاز الفني يقوم بدوره على أكمل وجه وهناك حالة من التركيز على اللاعبين.

وتابع عضو الزمالك أن شرط إجراء أي تبديل في قائمة الزمالك قبل المباراة مرهونة بتقديم تقرير طبي يكشف عن صعوبة مشاركة اللاعب المستبدل.

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وعن مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا، قال أنور إن ارسال الأهلي طلبا بتحديد موعد 29 فبراير لخوض مواجهة صن داونز سيتم دراسته بواسطة اللجنة المختصة، ولا يعنى ارسال الطلب الموافقة عليه، وبالتالي فأن الزمالك ينتظر قرار الكاف بتحديد موعد مباراة الأهلي امام صن داونز، والزمالك امام الترجي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.