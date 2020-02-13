شكرا لقرائتكم "ألعاب القوى" يوافق على سفر إيهاب عبد الرحمن وحسن عبد الجواد لمعسكر جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين على سفر الثنائى إيهاب عبد الرحمن ، و حسن عبد الجواد لاعبى المنتخب إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في معسكر خارجى يستمر لمدة شهران ، في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

تأتى مشاركة إيهاب عبد الرحمن في المعسكر على نفقة الشركة الراعية له ، بينما يشارك حسن عبدالحواد على نفقة الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك إيهاب في معسكر اوربى خلال مايو المقبل ، ضمن خطة الاستعداد للاولمبياد أيضا

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من ناحية أخرى تقام منافسات بطولة الجمهورية تحت 23 سنة لألعاب القوى في الفترة من 21 الى 22 فبراير الجارى ، بإستاد القاهرة ، بمشاركة الفرق التي سجلت مشاركتها في البطولة .

كان إيهاب عبد الرحمن قد تعرض للإيقاف منذ 4 سنوات ، و حٌرم من المشاركة في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، و تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا ، وعقدت وزارة الشابب و الرياضة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رفع الإيقاف عن اللاعب، بحضور اللجنة الأولمبية و قيادات وزارة الشباب و الرياضة ومسئولى الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، حيث ثبت في العينة الخاصة به تعاطى الهرمون الذكرى ، و بعد تحليل العينة الثانية ثبتت أيضا ، وتم رفع الإيقاف قبل المدة المحددة بأكثر من شهر ، حتى يتمكن من المشاركة في البطولات المؤهلة لطوكيو .

ولم يكن إيهاب وحده صاحب و اقعة المنشطات ، بل هناك 5 حالات تم اكتشافها خلال الأشهر الماضية ، و اختلفت مدة العقوبة وفقا للمادة التي ثبت تواجدها في العينات .