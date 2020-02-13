الزمالك يتمسك بتأجيل مباراة القمة مع الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة تأجيل مباراة القمة بمواجهة الأهلي بسبب صعوبة خوض المباراة بعد يوم واحد من وصولهم بعد خوض السوبر المصري بالإمارات.

وقال مرتضى منصور لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: «أنت عايز تموت العيال، إزاي يبقى راجعين من مباراة السوبر المصري خارج البلاد يوم 22 فبراير، ويلعبوا قمة يوم 24».

وأكد رئيس الزمالك على ضرورة تأجيل المباراة وعدم الانصياع لضغوط الأهلي، لأن الطرفين متضرران من إقامة المباراة في الموعد المحدد من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي غداًَ الجمعة على لقب كأس السوبر الإفريقي في الدوحة، فيما سيسافر إلى أبوظبي لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك مع الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 أو 7 مارس/ آذار المقبل.

من ناحية أخرى، فوضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني رئيس اللجنة بالتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتعرف على موقفه من خوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب مصر الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب.

واختار شوقي غريب الفرعون المصري ليكون ضمن الثلاثة الكبار في قائمة منتخب مصر الأولمبي، لأولمبياد طوكيو، إلا أنه لم يتواصل مع النجم المصري بشكل مباشر للتعرف على موقفه وموقف ناديه الإنجليزي ومدربه يورجن كلوب من المشاركة في الأولمبياد التي تتزامن مع فترة إعداد ليفربول للموسم الكروي الجديد، كما تهدد بغياب الفرعون المصري عن الأسابيع الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

ووافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبي، في دورة ودية دولية في الإمارات وتحديداً في دبي في شهر مارس/ آذار المقبل، والذي يشهد توقفاً وفقاً للأجندة الدولية للفيفا.

وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 وهي منتخبات السعودية ورومانيا والأرجنتين بجانب منتخب مصر.