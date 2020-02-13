بالتزكية.. الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين والمري نائباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

أصبح عبدالله ناصر الجنيبي (مرشح نادي الظفرة) رئيساً لرابطة المحترفين بالتزكية، بعد إقفال باب الترشح لمنصب رئيس وعضوية انتخابات الرابطة المقرر عقدها في التاسع من مارس/آذار المقبل من دون ترشح أحد.

كما فاز جمال حامد المري (نادي شباب الأهلي) بالتزكية عن منصب نائب رئيس الرابطة.

ويعتبر الجنيبي الرئيس الحالي للرابطة من الكفاءات الإدارية التي تولت العمل في السنوات الأخيرة، سواء في لجنة المحترفين قبل أن تتحول إلى رابطة، أو في اتحاد الكرة.

وستكون المنافسة على ثلاثة مقاعد في عضوية رابطة المحترفين بين خمسة مرشحين، هم: محمد عبيد اليماحي (مرشح نادي كلباء)، وناصر الظفري (مرشح نادي عجمان)، وسعيد عبيد الكعبي (العين)، وحسن طالب (الوصل)، وطارق علي (الجزيرة).

وسيكون للرئيس الفائز بالتزكية الحق بتعيين عضوين لشغل مقعدين في مجلس الرابطة الجديد.

على الجانب الآخر، يغلق اليوم باب الترشح لمنصب عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث تقدم أحمد بن درويش بالترشح لمنصب العضوية (مرشح نادي الإمارات)، ليرتفع عدد المرشحين لعضوية أندية الدرجة الأولى إلى 5، وهم: أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، وأحمد بن درويش (الإمارات)، ويوسف حسين (الحمرية)، وجمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، وفهد الحوسني (بني ياس ). كما سبق أن تقدم عمر العضب بترشح عن دبا الحصن قبل أن يقرر التراجع والانسحاب من الترشح، كما انسحب سالم الكتبي مرشح نادي المدام. وفي الوقت الذي بدأت ملامح الاتحاد الجديد بالتشكل، أكد جمعة العبدولي مرشح دبا الفجيرة استمراره في السباق الانتخابي، بانتظار ما ستحفل به الساعات الأخيرة.

وأكد اعتزازه بخوض هذه التجربة، رغم عدم وجود سباق انتخابي فردي، مؤكداً أن التطلعات كبيرة بأن تكون قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على مستوى الآمال لتحقيق النقلة النوعية لكرة الإمارات في الولاية الجديدة التي ستستمر 4 سنوات.