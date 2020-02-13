ذياب بن محمد بن زايد يشهد مهرجان الوحدات المساندة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي «مهرجان الرماية السنوي الثامن 2020 للمدنيين» الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة ويستمر حتى 21 فبراير/شباط الجاري.

كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع الفعاليات، اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من كبار قادة الوحدات المساندة.

وقام سموه بجولة في عدد من الميادين، شملت ميدان رماية الصحون، حيث شاهد جانباً من المنافسات بين الفرق المشاركة، بعدها توجه إلى ميدان المسدس واطلع على آلية المشاركة و أنواع المسابقات في هذا الميدان.

يصاحب هذا الحدث السنوي معرض للشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة والراعية للمهرجان والشركات المتخصصة في الأسلحة والصيد بمختلف أنواعها.

ويشتمل المهرجان على عروض عديدة، إلى جانب قرية تراثية تعبر عن ثقافة بيئة الإمارات وتاريخها، بحضور 566 من المشاركين وتتضمن البيئة البرية والبحرية والجبلية، إلى جانب عروض تقدمها شرطة أبوظبي لإبراز دورها في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.