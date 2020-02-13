ديمبيلي يبتعد عن برشلونة و«يورو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الأيمن، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 12 يونيو/ حزيران إلى 12 يوليو/ تموز المقبلين. وكتب برشلونة في بيان أن «عثمان ديمبيلي خضع لعملية جراحية ناجحة في توركو (فنلندا)، وأن فترة غيابه عن الملاعب تقدر بنحو ستة أشهر».

وتعتبر فترة الغياب الطويلة ضربة قاسية للمهاجم الواعد (22 عاماً)، ولكنها في المقابل فرصة لناديه برشلونة الذي بات بإمكانه التعاقد مع لاعب جديد رغم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الماضي، وذلك بسبب فترة الغياب الطويلة في حال سمح له الاتحاد الإسباني للعبة بذلك.

وكان ديمبيلي (9 مباريات وهدف واحد هذا الموسم) تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن في تمارين برشلونة الاثنين الماضي، في وقت كان يستعد فيه للعودة إلى الملاعب الشهر الجاري بعد تعافيه من إصابة سابقة في نفس الفخذ.

وتعرض بطل العالم لست إصابات في عام 2019، ليغيب عن 63 مباراة رسمية منذ وصوله إلى برشلونة في صيف 2017 بصفقة خيالية قد تصل إلى 145 مليون يورو.

وتبقى معرفة ما إذا كان برشلونة سيحاول هذه المرة المطالبة بتعزيز صفوفه. ولا يمكن تفعيل هذا الخيار خارج فترات الانتقالات إلا في حال غياب لاعب ما لأكثر من خمسة أشهر بعد تقييم ملفه الطبي من طرف الاتحاد الإسباني للعبة. ويجب أن يكون اللاعب الذي سيعوضه يلعب في إسبانيا أو أن يكون بدون ناد، ولا يمكنه اللعب في المسابقات الأوروبية.