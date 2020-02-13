جريزمان: في برشلونة يغارون مني لأنني بطل العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

اشتعلت أزمة بين النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، ومجلة «فرانس فوتبول»، بسبب تسريبات من مراسلي المجلة تدور حول سؤال اللاعب عن سبب الفجوة بينه وبين زملائه، خصوصاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال على إثره جريزمان «من دون تسجيل»، وتابع: «استقبلوني بشكل بارد في غرفة الملابس، أعتقد أنهم يغارون مني لأني حصدت كأس العالم».

ونفى مقربون من اللاعب هذه التسريبات، وقالوا إن المجلة «اخترعت» بعض الكلمات، وإن جريزمان التقى بالمراسل في مقابلة سريعة، وإنه لم يطلب إطلاقاً أن تكون إجابته «من دون تسجيل».

من جانبها، وصفت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» المقربة من البارسا، ما فعلته المجلة ب«إحداث فوضى»، وكتبت: «في الحقيقة، مجلة فرانس فوتبول لم تكن يوماً «ودودة» مع جريزمان، ولم تكن نزيهة في نقل الأخبار عن اللاعب، ولا تقييمه كنجم عالمي فاز بكأس العالم 2018 وحصد لقب الهداف».

وعنونت «فرانس فوتبول» تقريرها بقلم مراسليها كريستوف لارشيه، وفلوران تورشو: «جريزمان - ميسي المستحيل... تم» في إشارة لكسر الجليد بينهما، وكتبت في مقدمة التقرير: «تمر الشهور وفي الواقع لم يجد الفرنسي مكانه في فريق برشلونة، وآمره الأرجنتيني ميسي». ويبدأ الموضوع بسرد تفاصيل تسليم الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي الكرة الذهبية السادسة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والثناء عليه كأفضل لاعب في العالم، ثم سؤال: «هل أعجبت بلاعبين فرنسيين؟»، ويعدد ميسي بضعة أسماء لكنه لا يذكر جريزمان زميله منذ 5 أشهر في برشلونة، ويسارع الصحافيان لسؤاله عن سبب تجاهل جريزمان فيطرق ميسي برأسه ويمسك بلحيته، ويمتنع عن الإجابة، بعدها يجيب عن أربعة أسئلة بطريقة ميكانيكية، وتنتهي المقابلة.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وفي حفل الكرة الذهبية يصل ميسي مكان الحفل، ويجد فرينكي دي يونج، والحارس الألماني تير شتيجن فيقول لهما: «هيا ندخل؟»، فيقول موظف أمن النادي: «ننتظر أنطوان... كالعادة»، فينظر إليه ميسي نظرة تأييد ثم يصل الفرنسي ذو الشعر الذهبي بعد 10 دقائق».

تجاهل مقصود

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ويردف التقرير ذكر المرات التي يتجاهل فيها ميسي زميله «جريزو»، ويغير اتجاهه كي يمرر لزميل آخر، ويضيف: «ميسي معتاد على محيطه ألبا وبيكيه وبوسكيتس ولا مزاج له بالتقرب لصفقة برشلونة الكبيرة، ويفضل عليه خريج الأكاديمية أنسو فاتي».

ويبرز التقرير تصريحات مدير برشلونة الرياضي السابق روبرت فيرنانديز: «موهبة جريزمان هي التي عبدت طريق التفاهم مع ميسي لتعود العلاقة طبيعية أخيراً».

وفي العدد نفسه يكتب الصحفي باتريك أوربيني: التواجد بالقرب من ميسي صعب، والدليل أن لويس سواريز صرح عند إعلان صفقة جريزمان: «جريزمان لاعب ذكي جداً لكن عليه التأقلم على أسلوب البارسا، التأقلم ليس سهلاً على الإطلاق ويتطلب جهوداً متواصلة».

وبعد 6 اشهر من الجهود لا تزال العلاقة بين النجمين ضعيفة. و6 تمريرات بينهما في مباراة ليفانتي دفعت صحيفة لافانجارديا الكاتالونية إلى القول: «يبدو أنهما مثل الزيت والماء، لا يختلطان».

ويستطرد أوربيني: حتى الآن لم يمرر ميسي لجريزمان سوى تمريرتين حاسمتين: «مرة أمام فياريال، ومرة أمام دورتموند، وجريزمان مرر مرة واحدة لميسي أمام مايوركا»، وختم أوربيني مقاله بصورة يظهر فيها ميسي وهو يهم بتمرير الكرة ويسارع جريزمان وفاتي لحجز موقع أفضل مع تعليق: «في خدمة صاحب السعادة».

معقل برشلونة

على خط آخر، كشفت إحصائية عن تربع ملعب «الكامب نو» معقل برشلونة عالمياً على عرش صور الملاعب التي تنشر على موقع «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، لكن معقل ليفربول الأنفيلد هو الأكثر تصويراً في إنجلترا.

وتداول، وفق الإحصائية، أكثر من 1.8 مليون شخص صور الكامب نو وهو أكبر ملعب في أوروبا على الإطلاق، ويتسع ل 99.354 ألف متفرج. في المركز الثاني جاء ملعب سان سيرو معقل ميلان وإنتر ميلان ب 1.094.088 صورة، يليه ثالثاًَ الأنفيلد بمليون مشاركة صورة. وحل ملعب ريال مدريد رابعاً ب 909.045 يليه مسرح الأحلام أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ب 900.191 ثم تشيلسي ب 412.963 مشاركة صور.