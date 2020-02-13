شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية تطلب سحب الثقة من إدارة القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى تقدمت 7 أندية هي: الأهلي والوصل والرمس والبطائح ودبا الحصن والذيد والحمرية، بطلبات رسمية إلى اتحاد الإمارات لألعاب القوى، من أجل إجراء جمعية عمومية عاجلة، لسحب الثقة من المجلس الحالي برئاسة سحر العوبد، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد.

وبحسب اللوائح، لا يحق عقد جمعية عمومية إلا في حال طلب ثلثي الأعضاء عقدها، أي 16 نادياً.

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