محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كما تابع التحديات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الأخير.

وذهب سيف ولي عهد دبي إلى مرغم وذلك بواسطة «بلسم» لحمد الكتبي التي تمكنت من حسم معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع، أما سيف ولي عهد دبي الآخر، والمخصص للحول المفتوح للإنتاج فقد كان من نصيب «بشاير» المملوكة لصالح العامري.

وذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار فارس الدرعي والذي قدم «جزيل» على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير، ولم يتأخر شعار محمد سلطان الكتبي عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار وذلك بتقديمه ل«ممتاز» على قمة الزمول في الشوط المفتوح.

وخصصت جائزة قيمتها 3 ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما حصل صاحبا المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لصاحبي المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، و200 ألف درهم لصاحبي المركز الخامس.

أما صاحبا خنجري الزمول فسيحصلان عن جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، و150 ألف درهم لصاحبي المركز الخامس.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن تشريف وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى ميدان المرموم، أفرح عشاق ومحبي سباقات الهجن، وقال إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المستمرة لهذه الرياضة تعد من الأسباب الرئيسية للنجاحات التي ظلت تتحقق باستمرار، وأضاف: «نقف عاجزين عن شكرهم فوقفاتهم مشهودة ودعمهم لا حدود له، حضورهم إلى المرموم ومتابعتهم ما يدور من سباقات فيه هو تكريم لجميع أهل رياضة الآباء والأجداد».

وأكد ابن سرود أن كل التفاصيل في مهرجان سمو ولي عهد دبي سارت بشكل ممتاز من جميع النواحي، وقال إنهم كانوا حريصين منذ البداية على الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة مع التدقيق فيها.

واعتبر عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحضوره لفعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، ناموساً لجميع أهل الرياضة، مؤكداً أن النجاح الكبير للمهرجان يقف من خلفه رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأضاف: «دائماً يرغب المضمرون والملاك في الحصول على ناموس مهرجان ولي عهد دبي، لذلك من الطبيعي أن يدفعوا بأفضل الحلال، ما يجعله من أقوى منافسات الهجن خلال الموسم».

وأوضح عبدالله بن حميدان أن مهرجان سمو ولي عهد دبي وإلى جانب السباقات اشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة التي شهدت نجاحاً كبيراً للغاية وأضاف: «عرضت عيال تنحدر من أفضل السلالات للمزايدة عبر مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية ومزاد المجموعة العلمية المتقدمة، وكان ذلك بتنظيم من نادي دبي لسباقات الهجن».