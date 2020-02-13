الكتبي: طاولة المدام في الاتجاه الصحيح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق نادي المدام لكرة الطاولة على الذيد بنتيجة 3 -‏1 وعلى- العربي 3- 0 ضمن مباريات دوري الناشئين لكرة الطاولة.

وحصل سالم عبيد الكعبي من نادي المدام على المركز السادس في بطولة الفردي الصغار، وتم اختيار الكعبي عن طريق لجنة اختيار الموهوبين كأفضل لاعب بالبطولة، وأشاد سيف غدير الكتبي عضو مجلس إدارة نادي المدام مشرف تنس الطاولة في النادي بلاعبي فريقه، وقال: «نعمل على تقديم الأفضل من بطولة لأخرى وراضون كل الرضا بمردود لاعبينا في مختلف المراحل والفئات لأننا نسير في الاتجاه الصحيح بهذه اللعبة التي تحظى بتجاوب كبير من لاعبي النادي، ونطمح إلى بناء لاعبين ينافسون على الألقاب في الفترة المقبلة»، وتوجه بالشكر إلى إدارة النادي على دعم فريق تنس الطاولة الذي يسير بخطى حثيثة إلى الأمام .