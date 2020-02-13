افتتاح مونديال الدراجات المائية اليوم بطموحات إماراتية كبيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بطل العالم في الحركات الاستعراضية راشد الملا نجم فريق أبوظبي، استعداده الكامل من أجل خوض منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تنطلق اليوم بمنطقة السالمية في الكويت، بمشاركة وحضور أبطال المنافسة والفئات الخمس للبطولة.

وأكد الملا، والذي يحمل لقب فئة الحركات الاستعراضية لموسمي 2018 و2019، أنه وبالرغم من تعرضه لكسر في يده خلال التدريبات التي كان يقوم بها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي استعداداً للبطولة، فإنه سيشارك ويدخل في هذه الجولة لكيلا يفرط في نقاط جولة الافتتاح، ولكي يبدأ وبقوة مشوار الدفاع عن لقبه والمنافسة في هذا الموسم.

وتوجه الملا بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والذي وقف معه وآزره في الفترة الماضية، خلال تجبير وعلاج يده التي تعرضت لكسر في فترة التدريب.

وتابع: أشكر الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة الذي وقف معي خلال مراحل العلاج والإعداد من أجل البطولة، وأيضاً أشكر إدارة فريق أبوظبي التي أعطتني فرصة الراحة في بطولة الإمارات للدراجات المائية لجولتين، وأيضاً كان الخيار لي بعدم المشاركة في هذه الجولة، ولكنني أصررت على أن أحضر وأشارك لكيلا أفوِّت المرحلة الافتتاحية من المنافسة، وفرصة الاستمرار في جمع النقاط منذ بداية الموسم، الحمد لله قاومت الألم، وتجاوزت الفترة العصيبة من الكسر، والآن أنا جاهز ومستعد من أجل المشاركة، ومن أجل تمثيل الإمارات بشكل قوي في البطولة.

وأكد الملا أن عشق رياضة الدراجات المائية بالنسبة له يفوق أي ألم، وهو تحد كبير بالنسبة له، لا سيما وأنه أحد القلائل ممن يمثلون الإمارات في هذه الرياضة، ويرغب في أن يواصل ذلك، خاصة أنه يحمل في سجلات الاتحاد الدولي سجلاً حافلاً كأول رياضي عربي إماراتي يحرز لقب الحركات الاستعراضية، ويرغب في أن يكمل هذا الإنجاز بتكرار الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وقال: حاضرون في الكويت، ونريد أن نسجل وبقوة الحضور الإماراتي عبر البطولة والقدرات التي يتمتع بها فريق أبوظبي وأبطاله، واثق أنني وزملائي قادرون على إنهاء هذه المرحلة بإنجاز جديد للرياضة الإماراتية ولفريق أبوظبي.



انطلاقة قوية وتنطلق البطولة مع منافسات اليوم الأول والافتتاحي والمرحلة الابتدائية التي يشارك من خلالها أبطال الإمارات بقوة، من خلال فئات الحركات الاستعراضية، فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفي رجال، وفئة واقف محترفي سيدات، حيث يوجد أسياد البحر فريق أبوظبي في كل فئات البطولة من خلال مشاركة راشد الملا في فئة الاستعراض، وراشد الطاير في فئة جالس محترفين، وسلمان العوضي في فئة واقف محترفين، وإيما نولي في فئة واقف سيدات.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة اليوم مع الفحص الفني للدراجات المشاركة وأيضاً اجتماع المتسابقين التنويري وتفسير قوانين الجولة والمسابقة.

وكان متسابقو الإمارات قد قاموا ببروفة أخيرة قبل القدوم إلى الكويت من خلال دخول أجواء الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية والتي أقيمت في السابع من فبراير/شباط الجاري.

من جهته، وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والداعم الأول لفريق أبوظبي في كل مشاركاته، حيث أكد أن تواصل سموه مع الفريق قبيل المشاركة والاطمئنان على التجهيز هو الدافع المعنوي الأمثل من أجل دفع الطاقة في عروق الأبطال وتوجيههم للأداء الأفضل.

وشدد الرميثي على أن الإمارات ورياضتها تنتظر الكثير من أبطال فريق أبوظبي في هذه الجولة، وقال: نحن في انتظار السعادة مجدداً من فريق أبوظبي ومن أبطاله في جولة الافتتاح للدراجات المائية، وفي بداية موسم الحصاد الدولي، في الموسم الماضي أنهينا كل البطولات بثماني ميداليات مختلفة، وألقاب متعددة، ولا نريد أن يقل الإنجاز والعطاء في هذا الموسم عن الرقم ذاته، بل نتطلع إلى أرقام أعلى وأفضل.

وعن الملا قال الرميثي: إصابة الملا في التدريبات كانت حدثاً غير متوقع، ولكن البطل عكف على علاج مكثف في الفترة الماضية، ودخوله للمنافسة كان قراراً عائداً له بالدرجة الأولى، حيث أصر على أن يشارك ويواصل تحدياته المثيرة وعروضه الأجمل، نتمنى له التوفيق والنجاح والوصول لأفضل المراكز في جولة الافتتاح.