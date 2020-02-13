جودلفين تدافع عن لقب «بلانشين».. و«متنزه» مرشح لـ«فايربريك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

يواصل كرنفال كأس دبي العالمي، منافساته المثيرة هذا الموسم؛ حيث يشهد مضمار ميدان العالمي مساء اليوم، حفل السباقات السابع للكرنفال والذي يضم سبعة أشواط قوية، خصص الأول للخيول العربية المهجنة، والبقية خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد الحفل مشاركة 81 خيلاً.

يضم حفل الليلة 4 بطولات مهمة، وهي سباق بلانشين (ج 2)، وسباق فايربريك ستيكس (ج 3)، وميدان تروفي (شروط)، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة (ج 2) لمسافة 1600 متر رملي، ويقام الحفل الكرنفالي السابع برعاية جلف نيوز، والتي تتكفل برعاية هذا الحفل بجوائز مالية تقدر بمليون و50 ألف دولار.

ويفتتح الحفل بسباق بطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة (ج 2) لمسافة 1600 متر «رملي»، وفي هذا الشوط تختبر الفرس «ار بي لم ترى» بإشراف لمارتنيل رمال ميدان في أول تجربة لها بالمضمار، وذلك بعد تألق لافت بمضمار أبوظبي، لكنها تواجه تحدياً كبيراً ضد بطل النسخة الماضية «ايه اف السجنجل» بإشراف أورتيل، كما أن الفرصة سانحة لعودة «وديعة» صاحبة التصنيف الأعلى إلى الانتصارات.

وتتطلع خيول جودلفين في الشوط الرابع للدفاع عن لقب بطولة بلانشين لمسافة 1800 متر (جروب2) والمخصص للمهرات والأفراس، ويعزز سعيد بن سرور حظوظه بالمهرة «دبي بلو» أملاً في الفوز بالبطولة.

ومن أبرز المنافسين الفرس «ماجيك ليلي» بإشراف أبلبي والتي كانت حققت فوزاً باهراً في سباق كيب فيردي (ج2) بميدان قبل نحو شهر، محققة زمناً قياسياً لمسافة الميل على العشب، ويدفع أبلبي بالفرس «ديفاين اميج» بطلة سباقي الأوكس والبستكية ضمن الكرنفال الموسم الماضي، لكن «نسرين» بإشراف شيمزو لن تكون صيداً سهلاً هذه المرة، خاصة أنها خسرت بفارق ضئيل.

الشوط الثالث

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تتأهب 10 خيول في الشوط الثالث لخوض التحدي على لقب سباق فايربريك ستيكس (ج 3) لمسافة 1600 متر على الأرض الرملية، ويبرز منها حامل اللقب «متنزه» بإشراف واتسون صاحب المركز الثالث في سباق جودلفين مايل أمسية كأس دبي العالمي الموسم الماضي، والذي خاض سباق الجولة الأولى لتحدي آل مكتوم وحل فيها رابعاً، ولا يكتفي واتسون بهذا الجواد؛ حيث يسرج، «ذا جريت كوليكشن»، و«كويب»، ويشارك في المنافسة «سكرت أمبيشن» وصيف سباق تحدي آل مكتوم قبل شهر.

وتخوض 3 من خيول جودلفين سباق الشوط الرابع على لقب سباق ميدان تروفي لمسافة 1900 متر «عشبي شروط»،وهو مخصص لخيول الثلاث سنوات.

ويمثل جودلفين ثنائي بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وهما المهر «فيرست فيو» وابنة الفحل «شمردل» المهرة «برينسيس برايد»، فيما يدفع شارلي أبلبي بابن «دباوي» المهر «يا حياتي» بقيادة الفارس وليام بيوك، ويشارك في السباق 13 خيلاً كلها قادمة من خارج الدولة باستثناء «فارشا» و«بيدوينس بوي» و«ميراكل ميكر».

ويشهد الشوط الثالث مشاركة 10 خيول، وهو تكافؤ على المسار الرملي لمسافة 1200 متر، وخلاله يسعى المدرب الأمريكي دوج أونيل، لمواصلة الانتصارات بعد أن أنجز فوزه الأول الأسبوع الماضي؛ حيث يستهدف هذا السباق باثنين من خيوله القوية وهما «ترك سلسمان» وصيف «جلاديتور كينج» في سباق الشندغة سبرينت قبل أسبوعين، و«بروديجال سن».

مواصلة الانتصارات

ويسعى الجواد «سبيدي موف» بإشراف سيمار لمواصلة انتصاراته، عندما يخوض تجربة جديدة في الشوط الخامس لمسافة السرعة الأدنى 1000 متر (تكافؤ)، بمشاركة 12 خيلاً، وعلى الرغم من أن الوزن في صالح «سبيدي موف» ولكن قوة الخيول المشاركة ربما تهدد طموحه باللقب، وخاصة في ظل وجود الجواد «وادي» بإشراف واتسون وصيف سباق دبي داش (قوائم) بذات المسافة والمضمار.

ويشهد الشوط السابع الأخير الذي يقام لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ عشبي» مشاركة 8 خيول تمثل فريق جودلفين، وهي «ديزرت فاير» و«دبي فيوتشر» و«جيفتس أوف جولد» و«دبي هوريزون» و«ماونتين هانتر» وهي بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وأما المدرب شارلي أبلبي فيسرج: «جلمود» و«فيرست نيشن» و«إينهالو»، ولكن مهمة كتيبة جودلفين لن تكون سهلة بوجود خيول قوية تبحث عن الفوز مثل «ماسيف سنترال» بإشراف هالفورد، و«كويمان» بإشراف شانون، و«زمام» بإشراف شاربي.