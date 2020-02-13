شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الوفاء لأحمد الفردان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نال أحمد ناصر الفردان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي سابقاً جائزة الوفاء المقدمة من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في القاهرة. ويعد الفردان من الإداريين الذين تركوا بصمة مميزة في رياضة الإمارات من خلال تقلده العديد من المناصب.

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